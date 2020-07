Filmu "Dvēseļu putenis" izrādīs Šanhajas Starptautiskajā kinofestivālā

Kā aģentūru LETA informēja filmas producente Ilona Bičevska, "Dvēseļu putenis" iekļauta 23.Starptautiskā Šanhajas kinofestivāla programmā "The Belt and Road Film Week". Šanhajā filmu varēs noskatīties trīs seansos ar nosaukumu "Blizzard of Souls". Kā ziņojuši festivāla organizatori, visas biļetes uz šiem seansiem izpirktas jau pirmajā biļešu tirdzniecības dienā.