Igaunijas basketbolists no Latvijas izlases sagaida daudz tālmetienu

"Latvija ir viena no lielākajām Igaunijas izlases sāncensēm. Komanda gan uz šejieni atbraukusi ar daudz jauniem spēlētājiem, un vakar viņiem nebija tā labākā spēle, tāpēc šī iemesla dēļ šodien jābūt gataviem uz visu," pēc svētdien treniņa par vakarā gaidāmo maču stāstīja Joesārs.

26 gadus vecais basketbolists lielāko daļu no pēdējām trim sezonām pavadījis Tallinas "Kalev"/"Cramo" komandā, tāpēc vairums no Latvijas izlases spēlētājiem viņam ir zināmi.

"Nezinu jaunos puišus, cik esmu dzirdējis, viens no viņiem ir Grankanārijas kluba sistēmā [Mārcis Šteinbergs]. Taču zinu vecākos spēlētājus, kuri pārstāv Igaunijas - Latvijas līgas komandas, kā arī esmu ar viņiem ticies Vienotajā līgā, piemēram, Ausēju, Ati un pārējiem," secināja Joesārs.

"Spēlējot pret "VEF Rīga", nevienu reiz vien esam nomētāti un uzveikti ar metieniem no tālienes. Turpretī mēs varam likt pretī komandas spēli," uzsvēra Joesārs.

"Gribējām uzvarēt to spēli un visi atdeva 100%. Komandā varēja just enerģiju un degsmi. Lai gan tā nebija kāda kvalifikācijas cikla spēle, bija sajūta, ka uzvara ir vēsturiska. Nekad nebijām uzvarējuši Lietuvu un gribējām parādīt savu labāko sniegumu. Uzvara pār Lietuvu mums devusi papildus cīņassparu un motivāciju. Jūtamies tā, ka esam pelnījuši to uzvaru," komentēja Joesārs.