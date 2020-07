Attiecību modeļi ir dažādi, it īpaši mūsdienu pasaulē, tomēr attiecības, kas ilgst vairākus gadus, ne reizi savu partneri nesatiekot, ir retums. Savu pieredzi portālam "The Guardian" stāsta Lorija Foksa.

"Saņēmu paziņojumu, ka e-pasts nav aizsūtīts, jo adresāts nav sasniedzams. Pārsteigta pārbaudīju norādīto adresi, visu pārlasīju un nosūtīju to vēlreiz. Atkal tas pats paziņojums. Es atkritu krēslā un nesapratu, ko jūtu. Atvieglojumu un sēras visbiežāk vienlaicīgi neizjūt," atminas Lorija.

Viņa stāsta, ka abu attiecības bijis kā trausls noslēpums, kas Lorijai licis atplaukt. No jaunietes, kas nebija pārliecināta ne par sevi, ne savu izskatu, un pat ne dzimumu, Lorija izauga pašpārliecinātā sievietē.

"Mūsu attiecību laikā ML mani iedrošināja satikties ar citām, jo tas palīdzēšot manam pašvērtējumam. Tomēr, ja es to darīju, ML mani sodīja un vairs neatbildēja. Viņa gribēja, lai pilnībā pakļaujos," stāsta Lorija.

"Es nemitīgi prātoju, kāds viņai no šī visa labums. Kāpēc lai viņa ieguldītu sevi un savu laiku, ja neredz kopīgu nākotni. Es nevarēju to izprast, tāpēc turpināju ticēt, ka ML nodomi ir godīgi. Varbūt viņa tik tiešām mani mīlēja, kā to apgalvoja," turpina Lorija.