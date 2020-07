Skolēni no Gulbenes pārstāv Latviju starptautiskā uzņemējdarbības izglītības konkursā

Skolēnu mācību uzņēmums no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas "Clean clever", kas šogad tika atzīts par labāko Latvijā, ar panākumiem startējis Junior Achievement Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konkursā. SMU "Clean clever" starptautiskajā konkursā piedalījās ar inovatīvu izstrādājumu - beziepakojuma trauku mazgājamo līdzekli no dabīgām izejvielām, kas patērētājam palīdz savā ikdienā ievērot zero waste dzīvesstila principus. Dalība konkursā šogad bija īpašs izaicinājums, jo, Covid-19 radītās situācijas dēļ, sacensības notika tiešsaistē.