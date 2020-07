Gulbenes novadā atklātie inficēšanās gadījumi saistīti ar ieceļošanu no ārzemēm

"Mēs zinām to, ka SPKC ir zināmi precīzi kanāli, no kurienes šī slimība ir mūsu novadā ievesta. Tie ir cilvēki, kas bijuši ārzemēs (..), tas perēklis sākās no turienes. Līdz ar to slimības izplatīšanās nesākās no kāda pasākuma vai lielākas pulcēšanās," skaidroja Audzišs.