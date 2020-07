Turpmāk viesstrādniekiem, kuri iebrauks Latvijā, būs jāveic divi Covid-19 testi

Savukārt piektajā līdz septītajā dienā pēc izbraukšanas no valsts, uz kuru ir attiecināmi piesardzības pasākumi, tests būs jāatkārto otru reizi, jo Covid-19 infekcija var atklāties arī vēlāk. Ministrijā skaidro, ka visbiežāk inficēšanās ar Covid-19 atklājas tieši piektajā līdz septītajā dienā pēc inficēšanās.

Šobrīd ārvalstnieki, tostarp kultūras darbinieki, kas ierodas no valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, darba pienākumus varēja īstenot, pirms tam neatrodoties 14 dienu pašizolācijā. Tās ir personas, kuras ir saņēmušas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atļauju vai iebrauc Latvija ar kultūras ministra rīkojumu.

Liela daļa jauno inficēšanās gadījumu ir saistīti ar inficēšanos no ieceļotājiem, kā arī pieaug to gadījumu skaits, kad inficēšanās saistīta ar ieceļojušajiem darbiniekiem. Laika posmā no 22.jūnija līdz šim brīdim 28% Covid-19 saslimšanas gadījumu ir saistīti ar iebraucējiem Latvijā. Tādējādi anotācijā tiek secināts, ka, lai nepakļautu inficēšanās riskam citus uzņēmuma darbiniekus, ir nepieciešams nodrošināt agrīnu inficēšanās gadījumu atklāšanu.