"Viņš atdzīvojās?" Krievijā bijušais bokseris ielu kautiņā nogalina vīrieti

Internetā noplūdušajā video redzams, ka Barnualā uz ielas ir izcēlies masu kautiņš un viens no tā centrālajiem personāžiem bija tieši minētais Starcevs. Vienā no nekārtību epizodēm kāds vīrietis gatavojās uzbrukt zemē guļošam vīrietim, bet Rohlovs mēģināja to nepieļaut.