"Gadās kļūmes." Bordāns par tiesībsargājošo iestāžu darbu un sabiedrības attieksmi Covid-19 laikā

Vaicāts, vai cilvēki aizvien varēs piekļūt svētavotam, priesteris norādīja, ka jā, jo svētavots atrodas ārpus Sakrālā laukuma. Pieeja svētavotam būšot no divām pusēm - no Sakrālā laukuma puses, no kuras varēs nākt cilvēki ar caurlaidēm, kā arī būs iespēja no otras puses piekļūt cilvēkiem, kuriem nav šādu caurlaižu, vienīgi viņiem nebūs iespēja nokļūt Sakrālajā laukumā un tādā veidā piedalīties pasākumā.