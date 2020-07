Pāris soļi, kas spēj padarīt cilvēku laimīgu

"Es vienmēr iesaku saviem klientiem zināt, ko viņi vēro un klausās. Vārdi un attēli ir jaudīgi, tāpēc iesaku jums koncentrēties uz pozitīvām ziņām. Kad esat atradis to, kas baro jūsu dvēseli, palieciet pie tā. Pat negatīvā vidē mēs varam atrast aktivitātes, kas mūs interesē; vissvarīgākais ir tas, uz ko mēs koncentrējamies.

Ja saruna starp kolēģiem uzņem negatīvu pavērsienu, iespējams, jūs varat pieklājīgi to pamest un pavadīt laiku citur. Tālāk, dodoties ceļā uz darbu un atpakaļ, jūs varat izveidot ļoti dvēseli barojošu vidi. Piemēram, braucot uz darbu, varat, piemēram, klausīties nomierinošu mūziku vai pacilājošu interviju," vēsta Pufs.

"Tik daudzos mūsu dzīves aspektos, sākot no laika apstākļiem līdz mūsu darba vietai un beidzot ar ģimenes locekļu personībām, mums ir maza kontrole vai arī tās vispār nav, mēs varam darīt tikai tik daudz. Labās ziņas ir, ka neviena no šīm lietām mūs nepadara nelaimīgus. Visu dienu, katru dienu, mums ir rīki, kā padarīt dzīvi laimīgāku. Mums vienkārši ir vajadzīga liela vēlme būt laimīgiem un veltīt laiku, enerģiju un koncentrēties, lai mēs dzīvē piedzīvotu mazāk ciešanu un vairāk laimes. Laime ir izvēle. Labākais ir tas, ka tā nav statiska. Citiem vārdiem sakot, neatkarīgi no tā, kur atrodaties, varat sākt spert mazus soļus, lai jūsu dzīvē ienestu vairāk laimes tieši tagad," piebilst Pufs.