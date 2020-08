Par kādu vielu deficītu liecina jūsu ādas stāvoklis

Diemžēl mūsdienu ēdiens, pat ļoti daudzveidīgs un sabalansēts, neapmierina minerālvielu, vitamīnu un kolagēna daudzumu, kas nepieciešams ķermenim, lai pilnībā uzturētu veselību, tātad arī skaistumu. Šajā situācijā palīdzēt var jaunās paaudzes uztura bagātinātāji un vitamīnu - minerālu kompleksi, kurus sauc par "nutricosmetics". Šī ir īpaša produktu grupa, kuras sastāvs tieši ietekmē ādas, matu un nagu stāvokli. Piedāvājam īsu rokasgrāmatu par to, ko lietot attiecīgos gadījumos, un kādas problēmas tie risina.

Dzelzs trūkuma pazīmes ir ādas bālums un lobīšanās, sausi mati, trausli nagi. Jūs varat to novērst, palielinot liellopu gaļas, balto pupiņu, spinātu, brokoļu, žāvētu plūmju, ābolu patēriņu.

AND

AT 3

Vitamīna B3 deficīta pazīmes ir ādas iekaisums, sausums un zvīņošanās, pūtītes, hiperpigmentācija un apsārtums. Jūs to varat papildināt, ēdienkartei pievienojot vistu, olas un jogurtus, kā arī baltās pupiņas.

AT 5

AT 6

AT 7

FROM

Viens no spēcīgākajiem antioksidantiem. Atbalsta zobu veselību, piedalās kolagēna veidošanā, kas palielina ādas elastību. Ir dziedinoša un pretiekaisuma iedarbība. Palīdz mūsu ādai izskatīties jauneklīgai un veselīgai. C vitamīns ir atrodams citrusaugļos, kivi, zemenēs, mango, ananāsos, paprikā. To pievieno arī kosmētikas līdzekļiem.