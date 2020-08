Katras Zodiaka zīmes lielākie trūkumi attiecībās

Vērša standarti ir vienlīdz neparedzami un pārspīlēti. Daudziem cilvēkiem ir pārāk augsti standarti, bet tikai daži no viņiem tos maina tikpat viegli kā tie, kas dzimuši zem Vērša zīmes. Un nav tā, ka šie cilvēki sagaida tikai labāko - viņu izpratne par šo "labāko" nekad nebūs tāda pati, un rezultātā jūs uz visiem laikiem jutīsieties tā, it kā jūs nekad neesat pietiekami labs. Pat ja Vērsis jūs ļoti mīl, jūs joprojām jutīsiet viņa slēpto vēlmi uzlabot jūs.

Dvīņiem ir daudz pārsteidzošu īpašību - viņi ir lojāli, mīloši, radoši, aizrautīgi. Bet tajā pašā laikā viņi viegli seko sava ego vēlmēm. Šīs zīmes pārstāvji ne vienmēr saskata robežas un bieži sāk dusmoties, kad citi nevēlas piepildīt savas vēlmes. Šauboties par to, kā citi reaģēs uz viņu izturēšanos, Dvīņi bieži ņem savus vārdus atpakaļ.

Neizskaidrojami dusmu uzliesmojumi. Sliktākais brīdis attiecībās ar Vēzi ir viņa tieksme uz nepamatotiem emocionāliem pārrāvumiem, jo ​​šādos brīžos ar viņu ir ļoti grūti tikt galā. Neatkarīgi no tā, cik ļoti jūs vēlētos domāt, ka šāda reakcija ir pilnīgi nekaitīga, visticamāk, viss atkārtosies. Jums jāiemācās saglabāt līdzjūtību, līdz jūsu partneris atgūst samaņu, un nemēģiniet stāties pretī viņam.

Veselīgu attiecību vissvarīgākā sastāvdaļa ir bezjēdzīgu argumentu neesamība. Jums vajadzētu spēt dalīties ar savām patiesajām jūtām savā starpā, runāt par to, cik ļoti vēlaties, lai jūsu partneris pārdomātu izturēšanos un paradumus. Bet ar Lauvu tas ir ārkārtīgi grūti. Šīs zīmes pārstāvji nezina, kā uztvert kritiku. Šāda persona var mainīties tikai tad, ja redz tajā jēgu.

Blakus Svariem var būt tikai viens cilvēks, kura standarti ir augstāki par viņu pašu. Svari cieš no ārprātīgas vajadzības pēc romantikas un skaistuma, tāpēc pastāvīgi meklē augsto. Viena no "vietām", kur viņi vēlas to visu iegūt, ir viņu partneris. Gatavojieties dot Svariem savu mīlestību nepieciešamajā apjomā.