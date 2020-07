Nākamgad Rīgā uzstāsies grupa "Hurts"

Lai arī albuma klajā nākšana nozīmēta 4. septembrī, kopš 15. maija, kad fanus iepriecināja pirmais singls "Voices", tam ik pa mēnesim sekojušas vēl divas citas kompozīcijas – "Suffer" un "Redemption", un nule kā iznākusī "Somebody". Tādējādi klausītāji jau var gana uzskatāmi nojaust, kas sagaidāms no dueta dalībnieku paustās atgriešanās pie saknēm. Nav šaubu, ka jau tā bagātīgajai iepriekšējo hitu plejādei - "Wonderful Life", "Better Than Love", "Stay", "Sunday", "Blood", "Tears & Gold" u.c. - pievienosies jauni.