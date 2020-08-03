Krievijas TV zvaigzne Aļona Vodonajeva atklāti par neauglību un pārciesto izvarošanu 14 gadu vecumā

Televīzijas vadītāja un šova "Dom-2" zvaigzne Aļona Vodonajeva raidījumā "Atzīšanās" skatītājus pārsteidza ar šokējošiem faktiem no savas biogrāfijas.
14 gadu vecumā Aļonu izvaroja svešinieks. Par to viņa nestāstīja nevienam, pat ne mātei. Vispirms viņš piedāvāja Aļonu aizvest, bet pēc tam aizveda meiteni uz viņa dzīvokli un izvaroja. Aļona no bailēm bija paralizēta un nepretojās.
"Es gulēju un domāju - tikai nenogalini mani," stāsta Vodonajeva.
Aļona Vodonajeva dzemdēja uzņēmēja Alekseja Malakejeva dēlu Bogdanu. Diemžēl šīm attiecībām nebija ilgs mūžs. 2017. gadā viņa apprecējās ar repera Gufa Antona Korotkova draugu, un īsi pēc tam uzzināja, ka ir stāvoklī. Likās, ka viss noritēja labi, bet Aļona piedzīvoja spontāno abortu.
"Jūs pat nevarat iedomāties, kā tas ietekmē jūsu psihi, kad otrā grūtniecība atkal ir neizdevusies. Es domāju, ka man aizbrauks jumts, jutos sadragāta," atzina Vodonajeva.
Arī trešā grūtniecība nebija veiksmīga - kādā brīdī augļa sirds apstājās. Aļona sagruva, jo nespēja savam mīļotajam dot bērnu. Divus gadus pēc kāzām, Vodonajeva pieprasīja šķiršanos.
Когда я решилась на «Исповедь», в моей голове была мысль, что я должна рассказать про свою невозможность забеременеть. Вопросы в стиле «а не хочешь ли второго?», «а когда второй» вводят меня в ступор. Я просто устала на них отвечать, да я уже даже не знаю, как. Я вообще считаю, что этот вопрос — некорректный. Просто убедитесь в этом на моем примере! Пусть сегодня станет стыдно всем, кто спрашивал меня о втором ребенке. «Не хочу ли я второго ребенка?» Ребят, я хочу! Но в жизни бывает по-другому. Это относится ко всем людям, которые не только мне, но и другим любят задать вопрос «а когда ребеночек». Изначально я хотела поговорить только об этом. Но недавно я посмотрела интервью Стаса Костюшкина, который рассказал о том, какой страшный случай насилия произошел с ним в детстве. Я поняла, что на эту тему мне тоже не нужно молчать. Я понимаю, сколько хейта на меня обрушится, все мы знаем тех людей, которые любят постебаться на тему насилия. Но мы не будем обращать на них внимания. Такие истории, как у меня, как у Костюшкина, помогут оберегать детей и ответственно к ним относится. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что, если честно, свою «Исповедь» я, скорее всего, даже не буду смотреть. Но после нее мир буквально перевернулся с ног на голову — тысячи сообщений в директ, в которых благодарят меня за интервью и рассказывают про свои случаи. 5 лет, 10 лет, 17 лет… Я просто в шоке. Весь сегодняшний день у меня не выходит ком из горла. Вы можете себе представить, сколько детей страдает от этого? Сколько детских психологических травм, которые потом приходится залечивать годами. По статистике ВОЗ одна из 5 женщин и один из 13 мужчин сообщают, что в детстве они подверглись сексуальному насилию. Это примерно около 4-5 человек из обычного школьного класса. И это мы с вами еще не берем тех, кто об этом не сообщил, и домашнее насилие. Эти цифры наводят на меня ужас, настоящий ужас. Я просто хочу попросить вас. Воспользуйтесь этой информацией во благо. Это касается ваших детей или ваших будущих детей. Просто будьте внимательны, всегда.