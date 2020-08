Krievijas TV zvaigzne Aļona Vodonajeva atklāti par neauglību un pārciesto izvarošanu 14 gadu vecumā

Когда я решилась на «Исповедь», в моей голове была мысль, что я должна рассказать про свою невозможность забеременеть. Вопросы в стиле «а не хочешь ли второго?», «а когда второй» вводят меня в ступор. Я просто устала на них отвечать, да я уже даже не знаю, как. Я вообще считаю, что этот вопрос — некорректный. Просто убедитесь в этом на моем примере! Пусть сегодня станет стыдно всем, кто спрашивал меня о втором ребенке. «Не хочу ли я второго ребенка?» Ребят, я хочу! Но в жизни бывает по-другому. Это относится ко всем людям, которые не только мне, но и другим любят задать вопрос «а когда ребеночек». Изначально я хотела поговорить только об этом. Но недавно я посмотрела интервью Стаса Костюшкина, который рассказал о том, какой страшный случай насилия произошел с ним в детстве. Я поняла, что на эту тему мне тоже не нужно молчать. Я понимаю, сколько хейта на меня обрушится, все мы знаем тех людей, которые любят постебаться на тему насилия. Но мы не будем обращать на них внимания. Такие истории, как у меня, как у Костюшкина, помогут оберегать детей и ответственно к ним относится. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что, если честно, свою «Исповедь» я, скорее всего, даже не буду смотреть. Но после нее мир буквально перевернулся с ног на голову — тысячи сообщений в директ, в которых благодарят меня за интервью и рассказывают про свои случаи. 5 лет, 10 лет, 17 лет… Я просто в шоке. Весь сегодняшний день у меня не выходит ком из горла. Вы можете себе представить, сколько детей страдает от этого? Сколько детских психологических травм, которые потом приходится залечивать годами. По статистике ВОЗ одна из 5 женщин и один из 13 мужчин сообщают, что в детстве они подверглись сексуальному насилию. Это примерно около 4-5 человек из обычного школьного класса. И это мы с вами еще не берем тех, кто об этом не сообщил, и домашнее насилие. Эти цифры наводят на меня ужас, настоящий ужас. Я просто хочу попросить вас. Воспользуйтесь этой информацией во благо. Это касается ваших детей или ваших будущих детей. Просто будьте внимательны, всегда.

