Sobčaka Muceniecei pēc Prilučnija vardarbības piedāvājusi padzīvot savā dzīvoklī

Agate atzīst, ka Ksenija Sobčaka bija viena no pirmajām, kas metās nesavtīgi palīdzēt. "Pēc tam, kad ievietoju video, kurā es raudāju un paskaidroju, kas notiek manā dzīvē, es saņēmu no viņas ziņojumu. "Man ir bezmaksas dzīvoklis, ja jums nav kur dzīvot, nāciet,” rakstīja Sobčaka. Man šķita, ka viņa piedāvā palīdzību no sirds. Es atteicos, jo man bija darba plāni, bet es esmu viņai patiesi pateicīga par vēlmi palīdzēt," dalījās Muceniece.