Ar Covid-19 saslimis karavīrs Ādažu bāzē. Vairāki citi atrodas pašizolācijā

Slimību profilakses un kontroles centra šorīt izplatītā informācija liecināja, ka aizvadītajā diennaktī reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi. Vienā gadījumā cilvēkam Covid-19 atklāts pēc tam, kad viņš ieceļojis no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis virs 25, viens pacients atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis zem 16, bet viens saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebraucis no valsts, kur saslimstības rādītājs bijis zem 16.