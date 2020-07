Zinātnieki atklājuši Stonhendžas milzu akmeņu izcelsmes vietu

Veicot metru gara kodola ģeoķīmisko izpēti atklāts, ka akmeņi iegūti aptuveni 25 kilometru attālumā no Stonhendžas.

Tas tika salīdzināts ar Stonhendžas akmeņu ķīmisko sastāvu, kas apliecināja, ka kodols ir no tās pašas vietas. Turpinot pētījumu atklāts, no kurienes akmeņi cēlušies.

"Spēt noteikt vietu, no kuras Stonhedžas būvētāji ieguvuši materiālus apmēram 2500 gadā pirms mūsu ēras, ir patiesi satraucoši," sacīja Grīnlija. Viņa pauda, ka pētniekiem jau bijušas aizdomas, no kurienes akmeņi ir, taču par to nebija pārliecības.