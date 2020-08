Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti septiņi Covid-19 gadījumi

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas 4 pacienti - visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāra izrakstīti 191 pacients.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 2 saslimušie iebraukuši no ārvalstīm (no valsts, kurā saslimstības rādītājs virs 16), 3 kontaktpersonas, ar vienu saslimušo uzsākta saziņa papildus informācijas iegūšanai, 1 atgriezies no ārvalstīm.