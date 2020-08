Meksikas kalnos atrasti tempļi, kas atklāj jaunas liecības par antīkajiem "mākoņu cilvēkiem"

Šis konkrētais Meksikas reģions ir ļoti īpašs ar savām drupām un arheoloģisko izrakumu vietām. Pēc smagā kāpiena, lai šķērsotu aizu, pētnieki no Meksikas Nacionālā antropoloģijas un vēstures institūta varēja sākt likt kopā puzles gabaliņus, lai atklātu šīs vietas noslēpumus.

Blakus divām akmens stēlām eksperti atrada arī mazākus gravētus akmeņus. Kopumā tika atrasti 87 glifi jeb simboli. To vidū ir ragaini dzīvnieki un citas figūras, piemēram, ērgļi un iguānas. Vienā no lielākajiem gravējumiem ir atainota sieviete, kas atgādina sikspārni un, iespējams, ir kāda no senajām dievībām.