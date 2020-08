Kas ir vēdiskais horoskops un kā uzzināt savu zīmi?

Vēdiskā astroloģija pastāv jau kopš laika sākuma. Tā ir ne tikai visprecīzākā starp šādām "zinātnēm", bet arī senākā no visiem ezotēriskajiem atzariem, kas sasnieguši mūsdienu pasauli. Tajā ir ne tikai parastās Zodiaka zīmes, bet arī augšējās zīmes, ko sauc par Nakšatras - kopā ir 27 no tām. Vēdu astrologs Dmitrijs Ermolajevs skaidro visvienkāršākās zināšanas par Zodiaka augšējām pazīmēm un to noteikšanu.

Atkarībā no tā, kad cilvēks ir dzimis, viņš ietilpst zem vienas vai otras Nakšatras. Tos sauc arī par Mēness zvaigznājiem, jo ​​tie nav būvēti pēc Saules, bet ir saistīti ar Mēness kustību. Tāpēc tiem ir aizmugure, kas atkarīga no dzimšanas gada - pieliekot vai atņemot pusotru nedēļu. Katra Nakšatra ir nosaukta pēc galvenās zvaigznes tajā. Horoskopā viena Nakšatra aizņem Zodiaka sektoru ar leņķa lielumu 13 grādi un 20 minūtes un ir sadalīta 4 daļās ar 3 grādiem un 20 minūtēm - aprēķini ir ļoti grūti, taču visprecīzākie no visiem astroloģiskajiem aprēķiniem. Nakšatras atrašanās vietas secība ir atkarīga no viņu valdnieku planētas - Ketu, Venēras, Saules, Mēness, Marsa, Rahu, Jupitera, Saturna, Merkura - ar trim cikliem. Izrādās, ka 9 planētās valda 27 Nakšatras.