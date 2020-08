Vide vai audzināšana? Pētījumi norāda, kā veidojas katra cilvēka personība

Dvīņu pētījumi

Vēl nesen lielākā daļa informācijas, kas mums bija par to, kādā mērā mūsu personības iezīmes tiek nodotas bērniem no vecākiem caur gēniem, vai tomēr ir pateicoties vides ietekmei, tika iegūtas no dvīņu pētījumiem.

Dvīņu pētījumu mērķis ir noteikt ģenētisko un vides ietekmi uz fiziskajām, uzvedības vai psiholoģiskajām īpašībām (vai fenotipiem). Ģenētiskā un vides ietekme tiek aprēķināta no īpašību atšķirībām starp identiskiem dvīņiem, kuriem ir kopīgi visi gēni, vai no dvīņiem, kuriem ir aptuveni 50 procenti no viņu gēniem.

Viens no zināmākajiem vēsturiskajiem dvīņu pētījumiem ir Minesotas dvīņu pētījums, kuru psihologs Tomass Bouhards un viņa kolēģi veica no 1979. gadam līdz 1999. gadam. Pētījumā tika aplūkotas dispersijas dažādās pazīmēs (piemēram, augums, svars, IQ, runas veids utt.) dvīņiem, kas piedzimuši atsevišķi, "nejauši" atdalīti adopcijai un auguši atsevišķi.

Ja mēs pieņemam, ka dvīņus, kas piedzimuši atdalīti un auguši atsevišķi, neietekmē nekādi kopīgi vides faktori un identiskiem dvīņiem ir 100 procenti no viņu DNS, tad identiskiemm dvīņiem ir novērota kopējā noteiktā pazīme (piemēram, IQ). Izdarot šos pieņēmumus, Bouhards un viņa kolēģi atklāja, ka kopējā IQ atšķirība identiskos dvīņos ir 30 procenti.

Izrietot no tā, komanda atklāja 70 procentu IQ pārmantojamību vispārējā populācijā.

Šī atklājuma pamatā ir vairāki problemātiski pieņēmumi. Dvīņi, kas piedzimuši nošķirti un auguši atsevišķi, iespējams, ir pakļauti kopīgiem vides faktoriem. Piemēram, viņiem var būt ļoti līdzīga maņu pieredze un emocijas, saskaroties ar viena un tā paša veida lietām, teiksim, konkrētu amerikāņu kalniņu Disnejlendā.

Divi pētījumi par personības pārmantojamību ir atklājuši, ka 15 līdz 55 procentiem no mūsu personības kopējās variācijas ir ģenētiskas atšķirības. Ņemsim personības lielo piecinieku, taksonomiju, kas mūs klasificē pēc piecu dimensiju pakāpes un veida: atvērtība, apzinīgums, ekstravertums, patīkamība un neirotisms. 15 līdz 55 procenti no mūsu kopējām atšķirībām šajās piecās dimensijās rodas ģenētisko atšķirību dēļ, bet pārējās - vides dēļ. Tomēr tiek lēsts, ka jebkurai no piecām dimensijām pārmantojamība ir aptuveni no 40 līdz 60 procentiem.

Ģenētiskā pārbaude

Ģenētiskā pārbaude ir jaunāks un precīzāks pārmantojamības rādītājs. Pētījumā, kas veikts 2015. gadā, tika atklāts, ka atšķirības mūsu gēnos veido apmēram 15 procentus no neirotikā atrastajām variācijām un 21 procentus no atvērtības variācijām. Pētījums arī atklāja, ka, neraugoties uz to, ka neirotisms un atvērtība ir tik atšķirīgi, ka tie ir jāklasificē kā dažādi veidi, patiesībā tos kodē daudzi tie paši gēni. Citiem vārdiem sakot, gēnu kopas, kas kodē neirotismu un atvērtību, būtiski pārklājas.