Kāpēc mēs izvairāmies no tuvības, kad alkstam pēc maiguma? Pieci soļi, kas palīdzēs pārvarēt bailes no mīlestības

Daudzi psihologi ir vienisprātis, ka izvairīšanās no tuvības rodas no neapzinātām bailēm no pamešanas. Ir bijusi negatīva pieredze un cilvēks izjūt milzīgas bailes, ka tā var atkārtoties. Parasti cilvēki, kuri izvairās no ļaudīm, ilgojas pēc mīlestības tāpat kā visi pārējie. Pārlieku lielā pieredze veido instinktīvu modeli turpmākai uzvedībai. Daži psihologi uzskata, ka pieķeršanās problēmas vienmēr rodas no tā, ka zīdaiņa vecumā un bērnībā nav droši nodibinātas saites ar galveno aprūpētāju. Primārā uzticība tika nodota. Ir saprotams, ka šāda agrīna pieredze atstātu prātā neapzinātu iespaidu.