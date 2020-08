Maksātnespējas administratoru tiesās par naudas līdzekļu piesavināšanos

Apsūdzētais bija juridiskas personas maksātnespējas procesa administrators, un no 2015.gada viņa pārvaldībā atradās uzņēmuma manta. Laika posmā no 2016.gada jūlija līdz novembrim viņš no uzņēmuma konta uz saviem bankas kontiem veica naudas pārskaitījumus. Kopumā apsūdzētais pārskaitīja naudas līdzekļus 18 472 eiro apmērā, no tiem bez tiesiska pamata – 12 394 eiro. Bez tam viņš pārdeva arī divas uzņēmumam piederošas automašīnas kopsummā par 2700 eiro un naudu piesavinājās.