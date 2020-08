"Tas varēja notikt jebkurā vietā." CSDD uzskata, ka traģiskais negadījums nav saistīts ar tehniskās apskates kārtību

Īsi pēc pulksten 13 kāds auto devās ārā no CSDD tehniskās apskates stacijas un sabrauca bērnu. Aculiecinieki stāstīja, ka, iespējams, šoferis sajauca gāzes un bremzes pedāļus. Zēns no gūtajām traumām mira.

Pirmdien turpat, kur izdzisa bērna dzīvība, atkal stāvēja cilvēki. Jo to paredz jauna tehniskās apskates kārtība, kas ir saistīta ar Covid-19 izplatību: cilvēki gaida ārā, kamēr iekšā notiek pārbaude.

"Ja nav iespējams ievērot divu metru distanci no apkārtējiem, veicot tehniskās apskates procesu, tad iespējamais drošākais veids ir lūgt apmeklētājus uzgaidīt ārtelpās, kur iespējamais inficēšanās risks ir zemāks. Gaidot ārtelpās, būtu jāizslēdz pulcēšanās un drūzmēšanās, tādējādi mazinot riskus inficēties gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem," raidījumam norāda Slimību profilakses un kontroles centrs.

"Trotuārs atrodas tieši pretī izbrauktuvei no līnijas. Tā platība nav pārāk plata, un nav pārāk plaši, lai automobiļi, it īpaši vairāki vienlaikus, varētu droši manevrēt. It sevišķi, ja tiem pretī atrodas cilvēki. Viņiem būt jāatrodas citā vietā," uzsvēra satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis.