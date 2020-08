"Vai mēs ticam, ka viņš ir noslēdzis karjeru?" UFC prezidents nāk klajā ar oficiālu paziņojumu par Makgregora nākotni

Tāpat UFC prezidents arī atklāja savas domas par Makgregora karjeras noslēgšanu: "Vai mēs ticam, ka viņš ir noslēdzis karjeru? Es domāju, ka vairums no mums netic tam, ka Konors ir noslēdzis karjeru pavisam. Bet es to paskaidrošu šādi - man cīkstoņiem, kuri ar mums ir noslēguši līgumu, gadā ir jānodrošina trīs cīņas. Ja es to neizdaru, man viņiem ir jāmaksā. Konors Makgregors šobrīd ir beidzis karjeru, neatkarīgi no tā, vai cilvēki grib tam ticēt, vai nē."