Cik lielam būtu jābūt sodam par zādzību? Acīmredzot, ne vairākkārtēji iedurts naža spals vēderā un pašrocīgi veidota kapa vieta, kā 2018. gada vasarā domāja 70 gadus vecais pensionārs no Harju apriņķa Viktors Kovaļenko, vēstī medijs "Postimees".

No viņa rakstītās vēstules izriet: "Kungs, es esmu kādu nogalinājis... Līdz nāvei sadūru savu kaimiņu Vambolu. Viņš atkārtoti bija nozadzis manus dokumentus un maku. Es prasīju, lai atdod. Viņš teica, ka neko nezina.

Pēc šīs informācijas saņemšanas kriminālpārvaldes darbinieki sāka izmeklēšanu un devās uz vēstulē minēto vietu. Par lielu pārsteigumu viņi faktiski uzreiz atrada cilvēka ķermeni bez dzīvības pazīmēm ar durtām naža brūcēm, apraktu pusmetra dziļumā brīvā zemes laukumā netālu no vietējā veikala.

Cirks par slepkavību ciema veikalā

Kamēr policistiem nebija ne jausmas par nežēlīgo simrgalvi, Kovaļenko no apkārtējiem neslēpa cietsirdīgās zvērības. Dažas nedēļas pirms viņa aizturēšanas, sirmgalvis dzēris degvīnu ar citiem ciema iedzīvotājiem netālu no vietas, kur viņš bija apracis līķi. Pēc liecinieku teiktā, kādā brīdī viņš sāka runāt par to, kā viņš nogalinājis un apglabājis savu līdzgaitnieku naudas maka zādzības dēļ.