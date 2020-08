"Kristīnes Misānes lieta" uzvar starptautiskā PR konkursā

Gaule norādīja, ka starptautiskajā konkursā piedalījās nozares pārstāvji no visas pasaules, un kopumā 37 dažādās kategorijās apbalvoti pasaules labākie sabiedrisko attiecību projekti un to īstenotāji. Šogad starptautiskajā konkursā apbalvojumu saņēmuši tikai divi sabiedrisko attiecību projekti no Baltijas valstīm. To starpā, kā labāko projektu kategorijā "Sabiedrības iesaiste" konkursa žūrija atzinusi kampaņu, ar kuras palīdzību šī gada sākumā izdevies panākt Latvijas pilsones Kristīnes Misānes izdošanu tiesāšanai Latvijā, nevis Dienvidāfrikā.