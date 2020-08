Kašers atklāj savu baiso pieredzi ar pašrocīgu pīrsinga izduršanu deviņu gadu vecumā

Ar to, protams, nebeidzās mans “caurdūrēja eksperta” ceļojums pīrsinga pasaulē! Dienu pirms dalības debašu turnīrā es sadomāju izdurt pīrsingu degunā – tā pati adatas karsēšanas metode, košana dvielī un asaru jūra… Protams, nebija profesionālu pīrsingu, tāpēc liku to pašu ausu ļipiņu auskaru ar metāla aizdari, kas izrādījās nedaudz lielāks par pašu caurumu! Šķiet, tiešam biju neapstādināms! Ņēmu lielāku adatu un dūru vēlreiz! Debašu turnīrā ieguvām 4. vietu valstī – to paveicu ar lielu, sarkanu, piepampušu degunu un 39 grādu temperatūru!