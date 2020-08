Ostapenko piedalīsies "US Open" turnīrā

Tikmēr viena no "Grand Slam" čempionēm "US Open" būs Ostapenko.

Latvijas pirmajai raketei konkurenci sastādīs arī vadošās pasaules tenisistes rumāniete Simona Halepa (WTA 2.), čehiete Karolīna Plīškova (WTA 3.), amerikāniete Sofija Kenina (WTA 4.), Jeļina Svitoļina no Ukrainas (WTA 5.), kanādiete Bjanka Andresku (WTA 6.), Kiki Bertensa no Nīderlandes (WTA 7.), Belinda Benčiča no Šveices (WTA 8.), kā arī devītās un desmitās vietas īpašnieces - amerikāniete Serēna Viljamsa un Naomi Osaka no Japānas.