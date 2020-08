Timma atklāti par siltajām jūtām pret Krieviju un attiecībām ar Sedokovas bērniem

37 gadus vecajai Sedokovai ir trīs bērni no dažādiem vīriešiem - vecākā meita Alīna, kas nāca pasaulē no nu jau mirušā futbolista Valentīna Belkeviča, vidējā meita Monika, kas dzima attiecībās ar uzņēmēju Maksimu Čerņavski (Monika dzīvo pie sava tēva ASV) un jaunākais dēls Hektors no uzņēmēja Artjoma Komarova.