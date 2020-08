Foto ⟩ Losandželosas zoodārzā iemidzina gados vecu lauvu pāri, lai viņiem nebūtu jāskumst vienam pēc otra

Lauvas ieradās zooloģiskajā dārzā pirms sešiem gadiem un ātri vien iekaroja mūsu sirdis, kad vērojām viņu satriecoši skaisto, unikālo mīlestību. Zoodārzā jau bija iegājies teiciens: "Jūs neredzēsit Kalisu bez Hūberta blakus viņai." Neskatoties uz to, ka mums tiešām ir ļoti grūti atvadīties no slavenā pāra, mēs varam mierināt viens otru ar to, ka viņi ir palikuši kopā," vēstī zoodārza direktore Denīze Vereta Eskvīre.