Kurucs grozam uzbrūk nekļūdīgi "Nets" zaudējumā pret "Celtics"

"Nets" ar rezultātu 115:149 (25:34, 27:37, 25:35, 38:43) piekāpās vienai no spēcīgākajām komandām Austrumu konferencē Bostonas "Celtics".

Kurucs spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa, kopumā laukumā pavadīja 12 minūtes un guva 9 punktus ar prefektu precizitāti metienos no spēles (2p. 1/1, 3p. 2/2).

Latvijas basketbolists realizēja 1 no 2 soda metieniem, izcīnīja 1 atlēkušo bumbu, veica 2 rezultatīvas piespēles, pārtvēra 1 bumbu, pieļāva 2 kļūdas un saņēma 3 piezīmes.

"Celtics" teicami uzbruka no tālās distances, realizējot 20 no 39 izpildītajiem trīspunktu metieniem, tikmēr "Nets" trāpīja tikai 8 no 32 trejačiem.