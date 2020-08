Karīna Račko atklāj detaļas par savu gaidāmo jauno grāmatu

Vietnē "Instagram" viņa ļāva sev uzdot jautājumus par to, kas tad sagaidāms piektajā un arī nākamajās viņas grāmatās.

Uz jautājumu par to, vai grāmatā gaidāmas laimīgas beigas, viņa atbildēja: "Vai tad kādā nebija laimīgas beigas? Atšķirsies varoņu psiholoģiskie portreti, dzīvesveids, jūtu interpretācijas..."

Vaicāta, kura ir Račko mīļākā jaunās grāmatas epizode, viņa atklāja, ka epilogs. "Es parasti rakstot neraudu, bet šoreiz kamols kaklā bija pamatīgs. Vēl ir trīs emocionāli ļoti smagas ainas, kuras, distancējoties no līdzpārdzīvojuma, man patīk tieši jaudas dēļ."

Račko tika uzdots arī jautājums par to, vai viņa kādreiz plāno sarakstīt grāmatu no vīriešu skatpunkta. Kā izrādās, tas no autores gan nav sagaidāms. "Es nedomāju, ka sieviete spēj pilnība izprast vīrieša skatpunktu un sajūtas."