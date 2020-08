11 efektīvi veidi, kā trenēt savas smadzenes

Apmeklējot muzejus, izstādes, koncertus, mēģiniet iegaumēt pēc iespējas vairāk detaļu. Atkārtojiet sev detalizētu informāciju, kuru atceraties, mēģiniet nākotnē to pastāstīt draugiem. Kad jūs satiekat kādu jaunu personu, prātā atkārtojiet viņa vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vairākas reizes, bet pēc tam atkārtojiet to skaļi. Aizmirstiet krustvārdu mīklas - to lietderība ir ārkārtīgi pārspīlēta.