Padomi, kā atradināties no nepārtrauktas skatīšanās telefonā

Galvenokārt atveram lietotnes vairāk muskuļu atmiņas dēļ, nevis no vēlmes redzēt notiekošo. Nav jau nemaz tā, ka neieejot internetā, palaižam garām visu dzīvi. Apsveriet iespēju atspējot paziņojumus, izņemot tālruņa zvanus. Ja jums jāsaņem darba e-pasta paziņojumi, izmantojiet citu e-pasta lietotni personīgajam e-pastam, lai jūs netiktu pakļauti pastāvīgiem brīdinājumiem no jebkura uzņēmuma. Izslēdziet visu iespējamo un pārejiet pie savas dzīves.

Ir saprātīgi un atbildīgi vēlēties saņemt informāciju par pasaules stāvokli, it īpaši tagad, kad tā faktiski deg. Ja sirdī zināt, ka jaunumu iegūšana sociālajos plašsaziņas līdzekļos atņem gadu no jūsu dzīves, apsveriet iespēju ierobežot ziņu patēriņu līdz vienai vai divām reizēm dienā un darīt to koncentrētāk. Būsiet patīkami pārsteigts par to, cik ātri iespējams uzzināt jaunumus.