"Dati par apstiprinātiem gadījumiem ir viena lieta." Covid-19 inficēto skaits Latvijā varētu būt lielāks par oficiāli reģistrēto

No šodien konstatētajiem gadījumiem, zināms, ka četri inficējušies ārzemēs, tostarp Serbijā, Īrijā, Beļģijā un Luksemburgā. Viens gadījums ir, visticamāk, saistīts ar kontaktēšanos ar cilvēku, kurš ir nesen bijis ārzemēs. Savukārt divos gadījumos turpinās izmeklēšana, jo nav reģistrēti riskanti kontakti ar inficētajiem vai ārzemēs bijušajiem, tomēr šajā sakarā vēl tiks pārbaudīti darba kolēģi.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī, veicot 1829 Covid-19 testus, reģistrēti 18 jauni saslimšanas gadījumi, un puse no tiem saistīta ar uzliesmojumu Murjāņu Sporta ģimnāzijā.

Saistībā ar šo Covid-19 uzliesmojumu izglītības iestādē, kur inficēšanās konstatēta kopumā desmit audzēkņiem un vienam trenerim, pašreiz izvirzītas vairākas hipotēzes par to, kā tieši jaunieši inficējušies, tomēr neviena no tām pagaidām nav apstiprināta, medijiem paziņoja Perevoščikovs.

Pēc epidemiologa paustā, viena teorija ir, ka sportisti inficējušies Lietuvā. Tomēr netiekot izslēgta iespēja, ka inficēšanās notikusi pēc atgriešanās no kaimiņvalsts, kādam no audzēkņiem kontaktējoties ar inficēto mājās. Vienlaikus izvirzīta arī versija, ka inficēšanās notikusi kādās no sacensībām Latvijā, sacīja epidemiologs.