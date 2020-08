Stilists Aleksandrs Pavlovs savas kāzas organizējis pats un sievai plānošanā nav ļāvis piedalīties

Ļaut noorganizēt kāzas vīrietim! Principā es to izdarīju divu nedēļu laikā. Mana līgava (sieva) pirms tam nezināja neko. Ne to, kur, un ne to, kā notiks kāzu pasākums, ne kāds būs galdu noformējums, ne kāda būs kāzu torte.