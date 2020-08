Covid-19 ⟩ Papildināts valstu saraksts, no kurām atgriežoties, jāievēro pašizolācija

Tāpat pašizolācija jāievēro, atgriežoties no Austrālijas, Marokas un Kanādas.

Aizvadītajā diennaktī, veicot 2137 Covid-19 testus, Covid-19 konstatēts sešiem cilvēkiem. SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka trīs saslimušie ir citu saslimušo kontaktpersonas, viens saslimušais atgriezies no Polijas. Vēl viens saslimušais ir saistīts ar uzliesmojumu Murjāņu Sporta ģimnāzijā, bet vēl ar vienu personu sākta saziņa, lai precizētu papildu informāciju. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

No jūlija pasākumos ārā drīkst pulcēties 1000 cilvēki, no augusta šie griesti būs 3000 cilvēku. Ierobežojumi iekštelpās atkarīgi no telpas lieluma. Joprojām spēkā ir divu metru distances ievērošana. Sabiedriskajā transportā mutes un deguna aizsegi vairs nav obligāti.