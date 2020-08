Rīgas "Dinamo" jauno KHL sezonu sāks un arī pabeigs savā laukumā

Saskaņā ar Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) kalendāru KHL čempionāta 2020./2021.gada sezonas grafiks paredz izlašu pauzes Eirotūres posmiem - no 2. līdz 9.novembrim Somijā, no 14. līdz 20.decembrim Krievijā, no 8. līdz 15.februārim Zviedrijā. Pauze plānota arī KHL Visu zvaigžņu spēlei Rīgā, kas norisināsies no 22. līdz 24.janvārim, un Jaungada brīvdienās (31.decembris-2.janvāris).