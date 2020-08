NBA aizvadītajā naktī: "Celtics" liedz "Rapators" nodrošināt otro vietu austrumos

Brauns guva 20 punktus, Tatums pievienoja 18 un Kemba Volkers - 17 punktus "Celtics" labā. Tagad Bostonas klubs ar bilanci 46-23 ieņem trešo vietu Austrumos, atpaliekot no Toronto vienības, kurai ir 49 panākumi 69 mačos.

Latvietis grozā raidīja vienu no trim trīspunktu un divus no trim divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņa rēķinā arī viena personiskā piezīme un +/- rādītājs +4.