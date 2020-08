Katras Zodiaka zīmes biedējošākā īpašība

No šīs īpašības nevar izvairīties, Aunam nepārtraukti nākas savaldīt dusmas. Šīs Zodiaka zīmes īpašnieku enerģija un entuziasms var sekundes laikā pārvērsties par sprādzienbīstamu vardarbību. Auns ir sprādzienbīstama bumba, kas nomierina iekšējo niknumu, un, jo vairāk jūs mēģināt to slēpt, jo vairāk tas izplūst neparedzamās, nepastāvīgās garastāvokļa svārstībās. Izdariet sev labu un ieguldiet naudu stresa bumbiņā vai dalībā sporta zālē, pirms darāt kaut ko, ko patiešām nožēlosiet.

Jūsu draugi zina, ka jūs aprunājat viņus aiz muguras. Diemžēl jūs runājāt un runājāt, un runājāt, un tagad visi zina, ka jūs runāsiet, un neviens jums vairs neuzticēsies. Arī jūs to zināt, un joprojām nevarat to mainīt. Lai cik smagi Dvīņi mēģinātu, viņi vienkārši nevar piespiest sevi būt lojālam vai godīgam. Vismaz Dvīņi ir pietiekami burvīgi, lai turpinātu iegūt jaunus draugus un aizstātu tos, kuri jutās pārāk ievainoti vai nodoti, lai atkal uzticētos.

Šīs zīmes pārstāvji dara tik daudz cilvēku labā, kurus viņi mīl, un, kaut arī Vēzim nepatīk to atzīt, viņi domā, ka esat pelnījuši vairāk, nekā viņi dod. Vienīgais, kas Vēzim patīk vairāk, nekā rūpes par saviem mīļajiem, tas ir mocekļu komplekss. Vēzis sevi uztver kā spēcīgu, ciešanu pilnu aprūpētāju. Patiesībā jūs esat ārkārtīgi pārlieku daudz ieguldījis, zinot, ka cilvēki ir atkarīgi no jums, un apmierinātība ar nepieciešamību tikai saasina jūsu pašpietiekamo upuru kompleksu.

Lai kur dotos, uzmanības centrā atradīsies Lauva. Šīs zīmes pārstāvji ir dāsni, aizrautīgi un jautri, tāpēc uztver to kā pilnīgu normu nepārtraukti atrasties uzmanības centrā. Ja Lauvas kurina drāmu tikai tāpēc, lai pabarotu slāpes pēc dramatiskas dzīves, vai tas tiešām ir tik slikti? Vai tiešām ir tik nepareizi būt uzmanības centrā? Vai tiešām ir svarīgi, kā citi cilvēki to izjūt ilgtermiņā? Lauvas par to nedomā. Ik pa brīdim viņi iedomājas savas bēres un to, kā visi draugi turpinās runāt par to, cik brīnišķīgi, magnētiski, burvīgi un dāsni viņi bija.