Piešķir 2,9 miljonus eiro Covid-19 ietekmē radušos izdevumu segšanai veselības aprūpes jomā

Teju trešdaļa no minētās summas jeb 31 043 eiro tiks novirzīti pacientu observācijas izmaksu segšanai. Veselības ministrijā (VM) skaidro, ka Covid-19 pandēmijas laikā ir svarīgi RAKUS izveidot un nodrošināt gatavības režīmu Covid-19 iespējami lielai pacientu plūsmai un tās šķirošanai. Līdz ar to Latvijas infektoloģijas centrā pacientu ar aizdomām par inficēšanos ar Covid-19 uzņemšana nodrošināta desmit izolētos boksos, kuri ir pieejami reorganizācijas rezultātā no stacionāra nodaļas uz pacientu uzņemšanu.