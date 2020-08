Porziņģis ar lielisku maču un karjeras rekordu tālmetienos nespēj sekmēt "Mavericks" uzvaru

Porziņģis šajā duelī laukumā pavadīja 35 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā realizēja septiņus no deviņiem tālmetieniem, piecus no astoņiem divpunktu metieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Liepājnieks aizvadīja karjeras astoto rezultatīvāko spēli un laboja savu tālmetienu rekordu.