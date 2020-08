Porziņģis: Esmu priecīgs, ka atrodam veidus, kā man būt efektīvam

Savukārt sezonas turpinājumā Orlando tā saucamajā "burbulī" liepājnieks spēlē rezultatīvāk - četrās no sešām spēlēm viņš guvis vismaz 30 punktus.

Porziņģis atzīst, ka viņš ir pielāgojies savai lomai - būt vienam no komandas līderiem. Turklāt spēlēt uzbrukumā kopā ar Luku Dončiču esot viegli, jo viņiem lieliski sanāk veidot "pick and roll" un "pick and pop" sadarbības, kuras pretiniekiem ir grūti apturēt.