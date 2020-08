"Peldēt droši" dibinātāja: Noslīkšana ir novēršama

Saskaņā ar definīciju peldētprasme ir spēja ielēkt ūdenī, nirt un nopeldēt vismaz 200 metru, to skaitā 50 metru uz muguras. Te katrs varētu sev uzdot godīgu jautājumu – vai es tiešām to varu izdarīt? Vai tas, ka varu, tomēr ir tikai manas iedomas? Balstoties datos, biedējoši ir tas, ka cilvēkiem ne tikai nepiemīt peldētprasme, bet nav arī izpratnes par to, ko vispār nozīmē droša peldēšana un droša atrašanās pie ūdens. Neskatoties uz ūdens kompetences trūkumu, jaunākā AAS "Balta" veiktā aptauja liecina, ka peldēties dodas 89% iedzīvotāji, no kuriem vien 27% ūdenī jūtas droši.