"Man ļoti patīk Dalasas duets, bet..." Apskatnieki apšauba Porziņģa un "Mavericks" izredzes izslēgšanas spēlēs

Minētajā "The Jump" raidījumā viens no segmentiem aicina apskatniekus pārdot vai pirkt kāda konkrēta NBA notikuma vai statistikas rādītāja "akcijas", tādējādi prognozējot, vai konkrētais temats būs aktuāls arī pēc kāda laika.

Tomēr lielākā "Mavericks" problēma nav aizsardzība, vai potenciāla līderu rezultativitātes samazināšanās, bet gan spēja mačus uzvarēt to galotnēs. To uzsvēra arī "The Jump" vadītāja Reičela Nikolsa: "Es esmu dzirdējusi Dalasas pretiniekus runājam: "Viss, kas mums ir jāizdara, ir jānoturas līdz spēles galotnei ar minimālu viņu pārsvaru. Tad jau viss būs kārtībā.""