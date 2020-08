Mājdzīvnieks izrāda "greizsirdību". Ko tas nozīmē un kā ar to cīnīties?

Kā cīnīties?

"Bieži cilvēki, kad atved mājās bērnu, bāž to dzīvniekam sejā, lai censtos parādīt, ka tas nav nekas baiss. Tomēr šāda rīcība pārbiedē mīluli, tādēļ, ja dzīvnieks ir tik nobijies, ka pie bērna nemaz nenāk klāt iepazīties, to nevajag uzspiest. Pa mājvietu (tikai ne dzīvnieka guļvietā) var likt dažādas lietas, kas izteikti smaržo pēc mazuļa, - grabulīti, drēbīti vai sedziņu), ļaujot dzīvniekam iepazīt jaunā ģimenes locekļa smaržu. Ar laiku jau var suni vai kaķi sākt barot, zem vai blakus viņa bļodiņai liekot kādu mazuļa priekšmetu, tādējādi pieradinot mājdzīvnieku, ka šī smarža asociējas ar kaut ko labu (ēdienu, kārumiem). Ja dzīvnieks pats pienāk pie mazuļa un viņu neitrāli aposta, draudzīga uzvedība noteikti ir jāapbalvo ar našķiem vai uzslavām. Tomēr, ja dzīvnieks, īpaši suns, izrāda agresiju, viņš no mazuļa ir jānorobežo tā, lai varētu viņu redzēt un saostīt, bet ne aizsniegt. Tādos gadījumos atkal no jauna jāsāk suni radināt pie bērna smaržas, veidojot asociācijas ar pozitīvām emocijām," norāda Ostroga.