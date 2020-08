Septiņas Zodiaka zīmes, kurām patīk kritizēt citus

Jaunava ir vissubjektīvākā persona Visumā, tomēr viņa mēdz spriest gan par sevi, gan citiem. Jaunavai ir neticami augsti standarti, ko viņa izvirza sev un apkārtējiem, tādējādi nolemjot sevi neveiksmei. Neviens nav ideāls, tāpēc, neraugoties uz visiem centieniem un detaļām, ar kurām Jaunava ir slavena, viņa nav perfekta. Jaunava galvā zīmē skaidru priekšstatu par to, kā visam jānotiek, taču tas nenozīmē, ka viss būs tā.

Mežāzis mīl spriest, jo viņš uz citu dzīvi un izturēšanos raugās negatīvi. Viņa pesimisms veicina viņa kritisko raksturu. Mežāzis vēlas izskatīties vēss un bezrūpīgs, lai pasargātu sevi no sāpēm. Viņam nepatīk, ka viņu vērtē, un ar jebkādiem līdzekļiem cenšas to novērst, piemēram, strādājot ilgāk par citiem vai pastāvīgi pilnveidojoties, lai izvairītos no kritikas.