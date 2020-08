Noskaidrots uzvarētājs Ķekavas apvedceļa iepirkumā

No diviem pretendentiem, kuri iesniedza galīgos piedāvājumus, "Kekava ABT" izvēlēts kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kam bija arī zemākā cena. Šo personu apvienību ar 80% no kopējā ieguldījuma kontrolē Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds "TIIC 2 S.C.A., SICAR", kas specializējies liela mēroga transporta un sabiedriskās infrastruktūras projektos Eiropā un citviet pasaulē un kuram ir filiāles Luksemburgā, Portugālē un Francijā. Pa 10% no ieguldījumiem personu apvienībā ir "A.C.B." un "Binders".