"Es radīšu nāves zonu!" Nurmagomedova pretinieks pirms gaidāmās cīņas ieskicē tās norisi

Geiči viesojās bijušā UFC čempiona Maikla Bispinga podkāstā "Believe You Me". Tur pagaidu vieglā svara čempions piedāvāja nelielu ieskatu viņa plānā gaidāmajai cīņai. Lai gan amerikānis ir viens no labākajiem brīvās cīņas meistariem savā svarā, UFC viņš ir iemantojis slavu, kā cīkstonis, kurš ir gatavs apmainīties ar smagiem sitieniem.