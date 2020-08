Atbrīvoti Baltkrievijā aizturētie Latvijas valstspiederīgie

Sociālajos tīklos šorīt redzami video, kuros no aizturēšanas vietām visā Baltkrievijā tiek atbrīvoti protestos pret pastāvošo režīmu aizturētie iedzīvotāji. Daudzi no ieslodzījuma atbrīvotie stāsta par cietumu uzraugu vardarbību pret aizturētajiem, tostarp salīdzinot to ar koncentrācijas nometnēm nacistiskajā Vācijā.